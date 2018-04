Kurzspielfilm "Bad Lesbian" räumte bei Rostocker FiSH ab

Der Kurzspielfilm "Bad Lesbian" ist beim Rostocker Filmfestival im Stadthafen (FiSH) als Film des Jahres ausgezeichnet worden. Der mit 12.000 Euro dotierte Preis in der wichtigsten Kategorie, dem deutschlandweiten Kurzfilmwettbewerb "Junger Film", ging an die 23 Jahre alte Irene Moray aus Berlin, wie die Veranstalter am Sonntag mitteilten.