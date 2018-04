Tausende forderten in Malta Wahrheit über Mord an Reporterin

In der maltesischen Hauptstadt Valetta sind am Sonntag tausende Menschen auf die Straße gegangen, um die Aufklärung des Mordes an der Journalistin Daphne Caruana Galizia zu fordern. "Kriminelle, Lügner, euer Platz ist im Gefängnis", skandierten die Demonstranten und forderten, dass die "Wahrheit" über den Mord ans Licht kommt, der mehr als ein halbes Jahr nach der Tat noch immer ungeklärt ist.