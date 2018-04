Zwölf Verletzte bei Schießerei in Einkaufszentrum in Mexiko

Bei einer Schießerei in einem mexikanischen Einkaufszentrum sind nach Behördenangaben zwölf Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Die Angreifer schossen in einer Bar des Einkaufszentrums Plaza Marina in der Stadt Cuernavaca im Zentrum des Landes um sich - offensichtlich aus Vergeltung, wie aus einer offiziellen Mitteilung vom Sonntag hervorging.