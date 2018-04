Elfjähriger durch Rauchgasaustritt in oö. Haus verletzt

Ein Elfjähriger ist durch einen Rauchgasaustritt beim Einheizen Sonntag früh in einem Einfamilienhaus in der Ortschaft Aschach in der Gemeinde Waizenkirchen im Bezirk Grieskirchen schwer verletzt worden. Seine 14-jährige Schwester verhinderte noch Schlimmeres. Als Ursache des Unfalles wurde später ein Dohlennest im Kamin entdeckt, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich.