Herausgeber größter iranischer Reformzeitung freigelassen

Der Herausgeber der iranischen Zeitung "Shargh", des größten Blatts der Reformbewegung, ist am Sonntag gegen Kaution freigelassen worden. Mehdi Rahmanian war am Vortag inhaftiert worden, weil seine Zeitung angeblich einen Bericht über Prostitution in der Pilgerstadt Maschhad im Nordostiran veröffentlicht hatte.