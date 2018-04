Armenische Opposition organisiert neue Massenproteste

Vor der Abstimmung über einen neuen Regierungschef in der Südkaukasus-Republik Armenien am Dienstag hat die Opposition mit neuen Protesten einen Machtwechsel gefordert. "Wir müssen zeigen, dass unsere Bewegung fest auf den Beinen steht", sagte Oppositionsführer Nikol Paschinian am Sonntag in der Hauptstadt Eriwan.