Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP/Korea Summit Press Pool)

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben die Schließung seines Atomtestgeländes im Mai zugesichert. Zudem habe der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un bei seinem Treffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in angekündigt, internationale Atomexperten sollten die Auflösung des Testgeländes an Ort und Stelle überprüfen können, sagte Moons Sprecher am Sonntag.

Pjöngjang hatte im vergangenen Jahr eine Reihe von Raketentests sowie einen sechsten Atomwaffentest vorgenommen und damit international Sorge ausgelöst. Am Freitag hatten sich die Staatschefs von Nord- und Südkorea bei einem historischen Gipfeltreffen zum Ziel einer dauerhaften und stabilen Friedensregelung und einer atomwaffenfreien koreanischen Halbinsel bekannt.

Isoliert Nordkorea ist wegen seines Atomwaffen- und Raketenprogramms international isoliert. Pjöngjang hatte im vergangenen Jahr eine Reihe von Raketentests sowie einen sechsten Atomwaffentest vorgenommen. Ende Mai oder Anfang Juni soll es auch ein Treffen zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump geben.

Der seit mehr als sechs Jahrzehnten geltende Kriegszustand zwischen den beiden Staaten soll laut einer gemeinsamen Erklärung noch heuer beendet werden.

Historischer Tag

Einen Tag nach dem Treffen am Freitag, 27. April, zwischen den Staatschefs von Nord- und Südkorea hatte Nordkorea den Gipfel als "historisch" gewürdigt. Das Gespräch habe den Weg zu "nationaler Aussöhnung und Einheit, Frieden und Wohlstand" geebnet, schrieb die amtliche Nachrichtenagentur KCNA am Samstag: "Nord- und Südkorea bestätigen das gemeinsame Ziel, durch vollständige Denuklearisierung eine atomwaffenfreie koreanische Halbinsel zu verwirklichen."

Nordkorea und China: Alphatiere auf Tuchfühlung: Kim und Xi Willkommenszeremonie (c) AP Gruppenbild mit Damen Chinas Staatschef Xi Jinping mit Gattin Peng Liyuan und Nordkoreas Staatschef Kim Jon-un mit Ehefrau Ri Sol Ju (c) APA/AFP/CCTV (CCTV) Quotenhit im TV Nordkoreanischer Soldat vor einem Fernsehschirm - über die Begegnung wurde flächendeckend berichtet (c) APA/AFP/JUNG YEON-JE (JUNG YEON-JE) Unter acht Augen Gespräche im State Guesthouse in Peking (c) APA/AFP/KCNA VIA KNS/- (-) Großer Auftritt... (c) APA/AFP/KCNA VIA KNS/- (-) ... in der Großen Halle des Volkes in Peking (c) APA/AFP/KCNA VIA KNS/- (-) Kim am Rednerpult (c) APA/AFP/KCNA VIA KNS/- (-) Offizielles Foto vor dem Bankett (c) APA/AFP/KCNA VIA KNS/- (-) Das diplomatische Vorspiel (c) AP (Yao Dawei) Das Bankett APA/AFP/KCNA VIA KNS/- Ein Toast auf die beiden Brüderländer (c) APA/AFP/KCNA VIA KNS/- (-) Seine erste Auslandsreise Es war Kims erste Auslandsreise, und sie führte ihn nach Peking: Ein bewusstes Signal gegen die USA und ihren Präsidenten Donald Trump. (c) APA/AFP/KCNA VIA KNS/- (-) Gute Stimmung nach der Begegnung (c) AP Ehrenspalier (c) AP Bemühen um Augenhöhe (c) AP Entspannter Abschied Kim und Gattin winken huldvoll aus dem Fenster der abfahrenden Limousine (c) APA/AFP/CCTV (CCTV) Rückblick ins Jahr 1982 Historische Freundschaft: Chinas damaliger Führer Deng Xiaoping besuchte im Jahr 1982 Korea, um Kims Großvater Kim II Sung zum 70. Geburtstag zu gratulieren AP Kim Jongs Vater in China Bild aus dem Jahr 2000, als Kims Vater Kim Jong II dem damaligen chinesischen Staatschef Li Peng seine Aufwartung machte AP 1/18

Trump ist skeptisch

US-Präsident Donald Trump beobachtet die Entwicklungen indes offenbar immer noch skeptisch. Er will den wirtschaftlichen Druck auf Nordkorea aufrechterhalten. Die Sanktionen blieben in Kraft, sagte Trump am Freitag. Er wolle die Fehler früherer Regierungen nicht wiederholen. Der Druck werde bis zur vollständigen Denuklearisierung beibehalten.

>> Was will Kim erreichen? Experte Rüdiger Frank analysiert