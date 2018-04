Trump: Treffen mit Kim wohl in drei bis vier Wochen

Nach dem historischen Gipfel der beiden koreanischen Staaten will US-Präsident Donald Trump bald mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un zusammentreffen. Die Begegnung werde wohl in den nächsten drei oder vier Wochen stattfinden, sagte Trump am Samstag auf einer Wahlkampfveranstaltung.