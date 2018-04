Kärntner Grüne wählten in Klagenfurt neuen Parteivorstand

Die Kärntner Grünen, die bei der Wahl am 4. März aus dem Landtag ausgeschieden sind, haben am Samstag einen neuen Landessprecher gewählt. Matthias Köchl übernimmt die Funktion des Landessprechers, zur Stellvertreterin wurde die Klagenfurter Gemeinderätin Margit Motschiunig gekürt, wie Köchl gegenüber der APA sagte. Die Wahlen für den weiteren Vorstand waren am Nachmittag noch im Gange.