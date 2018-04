Herausgeber der größten Reformzeitung im Iran verhaftet

Der Herausgeber der iranischen Zeitung "Shargh", des größten Blatts der Reformbewegung, ist am Samstag verhaftet worden. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ISNA wurde Mehdi Rahmanian von einem Gericht in Maschhad in Nordosten der Islamischen Republik wegen eines kritischen Artikels verurteilt. Da er die verlangte Kaution nicht bezahlen konnte, musste er ins Gefängnis.