Oö. Motorradfahrer bei Unfall mit Auto tödlich verletzt

Ein 47-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto Samstagvormittag in seinem Heimatort aus Haag am Hausruck im Bezirk Grieskirchen tödlich verletzt worden. Die 54-jährige Pkw-Lenkerin aus derselben Gemeinde dürfte laut Landespolizeidirektion beim Abbiegen auf einer Kreuzung den von einer Vorrangstraße Kommenden übersehen haben.

Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Motorradlenker in die angrenzende Wiese geschleudert. Obwohl zwei zufällig vorbeikommende Krankenschwestern mit Wiederbelebungsmaßnahmen begannen, die später das Notarztteam fortsetzte, starb der 47-Jährige an der Unfallstelle. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt, erlitt aber einen schweren Schock. Ein Kriseninterventionsteam übernahm ihre Betreuung. Am Motorrad entstand Total-, am Pkw schwerer Sachschaden.