Tiroler Polizei nahm erpresserische Brandstifterin fest

Die Tiroler Polizei hat eine 35-jährige Frau als mutmaßliche Brandstifterin festgenommen. Sie ist geständig, Freitagfrüh in Innsbruck-Kranebitten ein Lagergebäude angezündet und so einen Schaden im mittleren sechsstelligen Eurobereich angerichtet zu haben. Das Motiv für die Tat ist aufgrund widersprüchlicher Angaben noch ungeklärt. Die 35-Jährige wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.