Österreichischer Betrüger in Mexiko festgenommen

Ein 40-jähriger mutmaßlicher Betrüger aus Österreich ist in Mexiko verhaftet worden. Der Mann soll unter anderem mit Investment-Betrügereien einen Schaden von über 700.000 Euro angerichtet haben. Er geriet in die Schlagzeilen, als er sich per Taxi quer durch Europa chauffieren ließ. Laut "Kronen Zeitung" wurde der 40-Jährige in Zusammenarbeit mit US-Kollegen des FBI festgenommen.