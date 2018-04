NASA-Projekt zur Mondlandung gestoppt

Wissenschafter haben bestürzt auf die Nachricht vom Stopp des einzigen Programms der NASA zur Erforschung der Mondoberfläche mit einem Roboterfahrzeug reagiert. Die am Programm Resource Prospector (RP) beteiligten Wissenschafter äußerten sich in einem auf der Internetseite NASAWatch.com veröffentlichten Brief an NASA-Chef Jim Bridenstine "fassungslos und betroffen".