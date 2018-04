US-Richter vertagte Verfahren gegen Trump-Anwalt

Ein US-Richter hat das Verfahren gegen den persönlichen Anwalt von Präsident Donald Trump wegen einer Schweigevereinbarung mit der Pornodarstellerin Stormy Daniels vertagt. Richter S. James Otero aus Los Angeles ordnete am Freitag (Ortszeit) an, die nächste Anhörung in dem Fall solle erst Ende Juli stattfinden.