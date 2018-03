Assange zweifelt an sich und Wikileaks

Mit düsteren Worten hat Wikileaks-Gründer Julian Assange das 14. Grazer Elevate-Festival eröffnet. "Die menschliche Politik ist am Ende", sagte der abgekämpft wirkende Assange am Mittwochabend unter Bezugnahme auf den wachsenden Einfluss künstlicher Intelligenz-Systeme auf die Meinungsbildung in aller Welt. Außerdem bezweifelte er, ob er mit seiner Arbeit letztlich wirklich etwas bewirkt hat.