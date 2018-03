Spitzentreffen von Union und SPD zu Koalition in Deutschland

Die Spitzen von Union und SPD in Deutschland wollen am Donnerstag letzte Fragen auf dem Weg zu einer neuen großen Koalition besprechen. Dazu ist am Nachmittag ein Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer mit dem kommissarischen SPD-Vorsitzenden Olaf Scholz und SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles geplant.