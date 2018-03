Kanzler Kurz stellt sich erstmals Fragen der Abgeordneten

Im Parlament stellt sich am Donnerstag ÖVP-Chef Sebastian Kurz (ÖVP) erstmals als Bundeskanzler in einer Fragestunde den Abgeordneten. Danach entscheidet der Nationalrat über den einen noch offenen Nachrücker im Verfassungsgerichtshof (VfGH), für den er zuständig ist. Der andere noch unbesetzten Posten fällt in die Verantwortung des Bundesrates.