Tirols LH Platter schloss erste Sondierungsrunde ab

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat am Mittwoch die erste Sondierungsrunde abgeschlossen. Am Vormittag waren die NEOS zu einem Gespräch ins Landhaus geladen, am frühen Nachmittag die Liste Fritz. Wie es jetzt weiter geht, blieb offen.