© AP

Ein Carabiniere hat in einem Ort in der Nähe von Rom mit seiner Dienstwaffe seine Frau niedergeschossen und die gemeinsamen Töchter als Geiseln genommen. Am Mittwochvormittag hielt er sich mit den Mädchen im Alter von acht und 14 Jahren immer noch im Haus der Familie in Cisterna di Latina etwa 70 Kilometer südöstlich von Rom verbarrikadiert, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete.

Die 39-Jährige sei mit schwersten Verletzungen in der Brust und im Gesicht ins Krankenhaus nach Rom geflogen worden.