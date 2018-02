Internationale Teilnehmer räumten bei Schubert-Wettbewerb ab

189 junge Musiker und Sänger aus aller Welt haben seit 19. Februar in Graz am internationalen Schubert-Wettbewerb der Kunstuniversität Graz (KUG) teilgenommen. Die großen Preise gingen an Kandidaten aus Osteuropa, Deutschland, China und Norwegen, teilte die Kunstuniversität Graz am Mittwoch mit. Insgesamt wurden Preise in der Höhe von 100.000 Euro vergeben.