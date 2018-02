"American Gothic" im New Yorker Whitney Museum zu sehen

Eines der berühmtesten Kunstwerke der USA ist für ein paar Monate in New York zu Besuch: "American Gothic", ein Ölgemälde des Künstlers Grant Wood (1891-1942) aus dem Jahr 1930, werde ab dem 2. März im Whitney Museum zu sehen sein, sagte Direktor Adam Weinberg. Normalerweise hängt das Bild im Art Institute of Chicago - "und sie lassen es so gut wie nie das Museum verlassen", so Weinberg.