"Death to Pigs": Kunsthalle setzt "politisches Statement"

Märchen und Holzfiguren dominieren derzeit einige Räume in der Kunsthalle Wien. Sie sind Teil von "Death to Pigs", einer Ausstellung von Ydessa Hendeles. Die Kanadierin sammelt und arrangiert Artefakte. Themen wie Verbundenheit und Ausgrenzung, Emanzipation und Wertzuschreibungen werden so angesprochen. Es geht um historische Begebenheiten und die aktuelle politische Lage.

Hendeles wurde 1948 in Deutschland als Tochter von Holocaust-Überlebenden geboren, die in den frühen 1950er-Jahren nach Kanada emigrierten. Sie ist Künstlerin, gleichzeitig aber auch Sammlerin, Kuratorin sowie Gründerin der Ydessa Hendeles Art Foundation. Ihr künstlerisches Schaffen bezieht sich häufig auf ihr eigenes Leben. In der Kunsthalle finden Installationen aus den vergangenen dreizehn Jahren zusammen.

Die Räumlichkeiten wirken düster, beklemmend und beinahe religiös. Im Mittelpunkt stehen aus verschiedenen Komponenten zusammengesetzte Installationen. Ein zentrales Werk ist das für die gesamte Ausstellung titelgebende "Death to Pigs", in dessen Mittelpunkt das Hausschwein steht, das trotz seiner Intelligenz negativ konnotiert ist. Der Titel ist an die Manson-Familie angelehnt, die diese Worte an den Tatorten ihrer Morde zurückließ.

Die meisten Räume sind nur sehr spärlich bestückt. Eine Ausnahme bildet das beeindruckende Werk "From her wooden sleep...", für das ein Saal mit zahlreichen teilweise lebensgroßen Holzfiguren - viele in Bankreihen sitzend, manche auf Tischen oder in Glasvitrinen liegend - bestückt wurde. Auch dabei spielt die Thematik der Inklusion und Ausgrenzung eine Rolle.

Die zusammengehörig scheinenden Figuren der raumfüllenden Installation geben dem Betrachter ein Gefühl des Beobachtet-Werdens und lassen ihn selbst zum Außenseiter werden. Aufgegriffen wird dabei unter anderem ein britisches Märchen um zwei Puppen und den Golliwogg, der Karikatur eines schwarzen Menschen. Die Figur wurde zunächst positiv, später aber zunehmend negativ interpretiert.

"Die Ausstellung ist ein politisches Statement", erklärte Kunsthallen-Leiter Nicolaus Schafhausen, der die Ausstellung selbst kuratierte, bei der Pressepräsentation an Dienstag. Der Hintergrund von "Death to Pigs" sei die Geschichtsbewältigung, es gehe etwa um den Prozess, in dem sich Utopien in Dystopien verkehren sowie soziale Inklusion und Exklusion und deren Bezug zur Fremdheit. Die Ausstellung ist noch bis 27. Mai zu sehen.