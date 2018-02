Kontroverse Debatte im EU-Parlament zu Familienbeihilfe

Im Beschäftigungsausschuss des EU-Parlaments hat am Dienstag in Brüssel eine kontroversielle Debatte zur Reform der Sozialversicherungen in der EU stattgefunden, darunter zu der von Österreich geplanten Anpassung des Kindergelds an die Lebenshaltungskosten im EU-Ausland. Der ÖVP-Europaabgeordnete Heinz Becker kritisierte, die EU-Kommission hätte schon längst Rechtsklarheit schaffen sollen.