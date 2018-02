Zypern vergab Staatsbürgerschaft an Hunderte Investoren

Zypern hat in den vergangenen zehn Jahren 3.381 Ausländern, die auf der Insel investiert haben, die Staatsbürgerschaft gegeben. In ihrer Mehrheit waren es Chinesen und Russen. Dies berichtete am Dienstag die zypriotische Traditionszeitung "Fileleftheros" unter Berufung auf Zahlen aus dem Innenministerium in Nikosia.