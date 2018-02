Arbeit und Performance: "Human Flag" im Wiener Belvedere 21

Vom Individuum, der Arbeit und der Gesellschaft handelt Anna Witts Einzelausstellung in ihrer Wahlheimat Wien. Die in Deutschland geborene Künstlerin stellt Werke in performativen und partizipatorischen Prozessen her. Das Belvedere 21 präsentiert ab Mittwoch drei ihrer Videoinstallationen sowie Bilder und Texte unter dem Titel "Human Flag".

Im Mittelpunkt von Witts Werken stehen meist Menschen - seien es Passanten oder ausgewählte Personen -, die individuell bestimmte Handlungen ausführen und von ihr auf Video aufgenommen werden. "Ich stelle Personen einen Handlungsraum zur Verfügung, den sie selbst gestalten können. Nonverbale und verbale Artikulationen öffnen dann Denkräume für grundlegende Neudefinitionen unseres Zusammenlebens", wird die Künstlerin im Pressetext zitiert.

So hat sie für ihre Arbeit "Beat Body" zuerst die Herzschläge von Sexarbeiterinnen am Strich der Kurfürstenstraße in Berlin aufgezeichnet. Stangentänzerinnen aus einem benachbarten Nachtclub entwarfen dann individuelle Choreografien zu jedem Herzschlag, diese werden in vier Videoskulpturen gezeigt. Fotos und Texte, die bei Witts Begegnungen mit den Frauen entstanden, verleihen der Arbeit Kontext. Eigens für die Ausstellung setzte Witt außerdem das Projekt "Körper in Arbeit" um, das Athleten im Stadtentwicklungsgebiet um den Wiener Hauptbahnhof und das Quartier Belvedere beim Turnen zeigt, und die Vorstellung einer optimierten Arbeits- und Lebenswelt thematisiert.

"Anna Witt beleuchtet in der Ausstellung im Belvedere 21 die Mechanismen, die bestimmten Tätigkeiten Wert und gesellschaftliche Relevanz zuschreiben, genauso wie die Bedeutung historischer Symbole und Gesten des kollektiv organisierten Arbeitskampfes in Zeiten der radikalen Individualisierung", so Kuratorin Luisa Ziaja, "sie fragt nach möglichen Utopien, um Arbeit und Leben anders zu denken, als einen Kreislauf ständiger Leistungsbereitschaft und Selbstoptimierung."

Zum Rahmenprogramm der bis 27. Mai laufenden Ausstellung gehört unter anderem ein Vortrag von Joshua Simon, dem Kurator des MoBY-Museums of Bat Yam in Israel, über Witts Arbeiten am 11. März, sowie zwei Screenings im Blickle Kino im Belvedere 21. Am 4. April zeigt Witt dabei ein Filmprogramm, das sich dem Thema Arbeit widmet, danach steht ein Gespräch mit ihr auf dem Programm. Das Screening am 23. Mai widmet sich dem filmischen Schaffen der Künstlerin.