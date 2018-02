FPÖ-Aufarbeitung: Referenzgruppe untersucht zunächst Papiere

Die Referenzgruppe zur Aufarbeitung der Parteigeschichte der FPÖ hat sich Montagnachmittag konstituiert. Zunächst werden Papiere untersucht - alle Satzungen, Programme, Anträge und sonstige relevante Beschlüsse in der Parteigeschichte, gab Generalsekretär Harald Vilimsky am Dienstag bekannt.

Die "Historikerkommission" unter Vorsitz des früheren Politikers und Juristen Wilhelm Brauneder wurde in Folge der "Liederbuchaffäre" in der Burschenschaft des mittlerweile zurückgetretenen NÖ-Wahl-Spitzenkandidaten Udo Landbauer eingesetzt. Die Burschenschaften werden allerdings nicht in die "historische Rückschau und Analyse" einbezogen. Denn sie sind private Vereine, für die weder Verantwortung noch Zuständigkeit gegeben sei, unterstrich Vilimsky einmal mehr.

Mitglieder der Referenzgruppe sind Ehrenparteichef Hilmar Kabas, die Dritte Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller, Volksanwalt Peter Fichtenbauer, die Wiener Stadträtin Ursula Stenzel, der stv. Parteichef Harald Stefan, der Vorarlberger Parteichef Reinhard Bösch, Parlamentsklubdirektor Norbert Nemeth sowie als Organisator Andreas Mölzer. Sie erteilten Brauneder das Pouvoir, in Abstimmung mit der Referenzgruppe eine Kerngruppe der Historiker sowie einen Expertenkreis zu konstituieren. Auf erste Ergebnisse der Partei-Einschau muss die Öffentlichkeit bis Herbst warten - vor den Republiksfeiern soll ein Zwischenbericht vorgelegt werden -, zunächst arbeitet man "nach innen gerichtet", betonte Vilimsky.