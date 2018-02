"Nestroy"-Textbuch von Rabinowich im Burgtheater gelesen

Facebook

Rabinowich lässt den Höllenfürsten Voland und seinen Gehilfen, den sprechenden Kater Behemoth, aus Michail Bulgakows Roman "Der Meister und Margarita" einen Besuch in der Gegenwart abstatten. Im Dialog der beiden geht es um das Generalthema der bedrohten Kunstfreiheit. Behemoth muss seinem Meister moderne Überwachungsmechanismen und das Internet erklären ("Die Menschen sind um nichts besser als früher, sie sind nur besser vernetzt.") und heutige Zusammenhänge von Ökonomie und Politik erläutern: "Subvention ist die neue Zensur."

So unvermittelt, wie die damals aktuell diskutierten Fälle von Kirill Serebrennikow (der in Moskau wegen Unterschlagungsvorwürfen unter Hausarrest steht), Alexej Utschitel (dessen Film "Matilda" von orthodoxen Aktivisten heftig angegriffen wurde) und Arpad Schilling (der in einem ungarischen Parlamentsausschuss "potenzieller Staatsfeind" genannt wurde) von Behemoth ins Gespräch eingeführt werden, taucht plötzlich Johann Nepomuk Nestroy auf, der sich umsehen möchte, "ob sich eine Reinkarnation schon lohnt".

Im Ronacher hätten Burgschauspielerin Regina Fritsch und die Puppenspieler Nikolaus Habjan und Manuela Linshalm den Text umsetzen sollen, gestern lasen die Schauspieler Dirk Nocker und Maria Happel (als Behemoth mit entzückenden Katzenohren geschmückt) ganz ohne Puppenunterstützung. Doch bekam man gehörigen Zweifel, ob diese Mischung aus zu wenig pointierter Moderation und zu bemüht das Generalthema umkreisende Dramolett bei der Nestroy-Gala wirklich am richtigen Platz gewesen wäre.

Fast übergangslos wurde danach mit Unterstützung der Autorin ihr Minidrama "Stück ohne Juden" gelesen, das 2010 im Rahmen des Volkstheater-Mini-Festivals "Go West?" im Bellaria-Kino uraufgeführt wurde: eine Spurensuche nach der untergegangenen jüdischen Theaterszene in der Wiener Praterstraße, mit vielen recherchierten Fakten und einigen originalen Lied- und Dialog-Texten von einst angereichert und in einen absurd-komischen Rahmen gefasst. Ein Trio aus Produzent, Regisseur und Autor diskutiert die mögliche Wiederbelebung des damaligen Erfolgsrezepts. Der fleißige und bemühte Autor (Happel) scheitert am alles Risiko scheuenden bornierten Produzenten (Rabinowich): "Das Jiddische muss raus. Musik und Erotik kann bleiben." Freundlicher Applaus beendete den 45-minütigen Leseabend.