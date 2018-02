Botschafter: In Österreich keine Partei negativ zu Russland

Der russische Botschafter in Wien, Dmitrij Ljubinskij, erachtet alle österreichischen Parteien als mehr oder weniger russlandfreundlich. "In Österreich gibt es keine bedeutenden politischen Kräfte, die Russland gegenüber irgendwie negativ eingestellt wären", sagte Ljubinskij im Gespräch mit der APA anlässlich des Besuchs von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in Moskau.