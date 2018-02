Volkszorn: Bürgermeister in Bolivien in Tierfalle gesteckt

Ein bolivianischer Bürgermeister ist von empörten Bürgern öffentlich gedemütigt worden. Javier Delgado sei in der Gemeinde San Buenaventura mit einem Bein in eine Tierfalle gesteckt worden, wie die Zeitung "El Deber" am Montag berichtete. Er habe eine Stunde lang so verharren müssen, erzählte Delgado. Demnach waren die Bewohner des Ortes im Departement La Paz unzufrieden mit Delgados Arbeit.