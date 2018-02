Russland meldet Verletzung der Feuerpause durch Rebellen

Die Rebellen in der belagerten syrischen Enklave Ost-Ghouta halten sich nach russischen Angaben nicht an die Feuerpause. Der "humanitäre Korridor", über den Zivilisten das umkämpfte Gebiet verlassen sollten, liege unter massivem Beschuss von Rebellen, meldete die Nachrichtenagentur Tass am Dienstag unter Berufung auf russisches Militär. Die Islamistenmiliz Jaish al-Islam dementierte dies umgehend.