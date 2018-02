Regierungsbildung in Tirol startet

Mit der Regierungsbildung in Tirol wird es ernst. Am Dienstag startet Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) seine Sondierungsgespräche mit den potenziellen Koalitionspartnern der ÖVP. Unterredungen mit SPÖ und Grünen sind bereits fix angesetzt. Dazu könnten schon am Dienstag Gespräche mit den Freiheitlichen kommen, auch wenn die ihre Gremien nach einem freien Montag erst Dienstagabend einberufen.