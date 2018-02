Erste Sondierungen nach Tirol-Wahl noch ohne Festlegungen

Die Suche von Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) nach einem Regierungspartner hat am Dienstag mit Sondierungen begonnen. Zu Gast im Büro des schwarzen Wahlsiegers waren die drei wahrscheinlichsten Koalitionspartner SPÖ, FPÖ und Grüne. Tendenzen waren vorerst nicht zu erkennen.

Tirols SPÖ-Vorsitzende Elisabeth Blanik zeigte sich auch nach dem ersten Sondierungsgespräch mit LH Günther Platter weiterhin "ganz entspannt". Das Treffen sei "sehr angenehm" und "atmosphärisch gut" verlaufen. Inhaltlich seien die Standpunkte "sowieso klar", schließlich kenne man einander und die Positionen des jeweils anderen "sehr gut", erklärte die rote Spitzenkandidatin und Lienzer Bürgermeisterin. Platter werde jetzt - wie angekündigt - mit den anderen Parteien reden, und dann werde man ja sehen, ob es eine Einladung an die SPÖ für weitere Gespräche gibt.

Auch FPÖ-Chef Markus Abwerzger, der in sein Sondierungsteam auch Vorgänger Gerald Hauser integriert hat, berichtete von einem "sehr netten, angenehmen und konstruktiven Gespräch". Man habe auch "grob" über Inhaltliches geredet. Über Personalia und die Zusammensetzung eines möglichen Regierungsteams der Freiheitlichen habe man sich hingegen nicht ausgetauscht: "Dafür wäre es jetzt auch viel zu früh", sagte Abwerzger. Man "harre jetzt der Dinge" und warte auf eine weitere Gesprächseinladung.

Die Grünen sind indes ebenfalls bestrebt, im Koalitionsrennen zu bleiben. Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe verwies im Vorfeld des Gesprächs mit Platter darauf, dass man nicht weniger als 437 inhaltliche Punkte festgelegt habe. Nun werde man schauen, wie viele von denen man in den kommenden fünf Jahren umsetzen könne. Klar sei, dass ein allfälliges Regierungsabkommen eine grüne Handschrift tragen müsse. Bei der heutigen Sondierung gehe es aber einmal darum zu schauen, wie die Stimmung sei.

Landeshauptmann Platter bilanzierte den ersten Tag seiner Sondierungen positiv. Die heutigen Gespräche seien "durchwegs positiv und angenehm" gewesen, erklärte er nach den Unterredungen mit SPÖ, FPÖ und Grünen.

Der Landeshauptmann, der von seinem Stellvertreter Josef Geisler, Klubobmann Jakob Wolf und Landesgeschäftsführer Martin Malaun unterstützt wurde, kündigte für die kommenden Tage weitere Gespräche an, diese mit Liste Fritz und NEOS. Ihm sei wichtig, jetzt nach der Wahl rasch wieder in den Arbeitsmodus zu schalten. Das Ziel sei deshalb, bis Ostern eine neue Regierung zu bilden, erklärte Platter in einer Aussendung neuerlich.