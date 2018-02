UNO-Sicherheitsrat verlängerte Jemen-Sanktionen

Nach erneutem Widerstand Russlands hat der UNO-Sicherheitsrat nur per Kompromisslösung die Sanktionen gegen den Jemen um ein Jahr verlängert. Zunächst hatte Russland am Montag in New York eine von Großbritannien vorgeschlagene Resolution per Veto zu Fall gebracht, die den Iran der Waffenlieferungen an die Houthi-Rebellen beschuldigt hatte.