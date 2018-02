Flüchtlingskinder sollen in Polen nicht in reguläre Schulen

Polen will Flüchtlingskinder in den Auffangzentren anstatt in regulären Schulen unterrichten lassen. Nach einem auf der Internetseite des Innenministeriums veröffentlichten Dokument sollen die Kommunen entscheiden können, ob sie den derzeitigen Status beibehalten oder Lehrer in Auffangzentren entsenden. Die Zeitung "Dziennik Gazeta Prawna" nannte den Plan ein "Bildungsgetto für Flüchtlinge".