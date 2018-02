Skitourengeher im Lungau von Lawine mitgerissen: Verletzt

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein anwesender Bergführer leitete sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Der Niederösterreicher hatte Prellungen an den Beinen erlitten. Er wurde von einem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus nach Schladming geflogen. Das Schneebrett hatte sich am frühen Nachmittag gelöst. Eine Gruppe von sechs Tourengehern war von Obertauern aus in Richtung Kalkspitze unterwegs.