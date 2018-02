Bub aus Kölner Wohnung weggelaufen und bei Unfall getötet

Ein fünf Jahre alter Bub ist am Montag in Köln von einer S-Bahn erfasst und tödlich verletzt worden. Das Kind war in der Früh in einem unbeobachteten Moment aus der elterlichen Wohnung im Stadtteil Holweide davongelaufen. Der Vater hatte seinen Sohn kurz darauf bei der Polizei vermisst gemeldet.