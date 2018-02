Tempo 100 entlang des Wörthersees kommt nicht

Die Diskussion rund um ein mögliches Tempolimit von 100 km/h auf einem Abschnitt der Südautobahn (A2) in Kärnten ist beendet: Wie Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) am Montag bei einer Pressekonferenz in Klagenfurt sagte, werde er keine Verordnung erlassen, mit der das Tempo gedrosselt wird.