Künstlerischer Leiter Osterwold verlässt Klangspuren Schwaz

Die Klangspuren Schwaz, das Tiroler Festival für neue Musik, bekommt mit 2019 eine neue künstlerische Leitung. Matthias Osterwold beendet nämlich mit kommendem Jahr seine Tätigkeit, teilte die geschäftsführende Obfrau, Angelika Schopper, am Montag in einer Aussendung mit. Die Nachfolge wird per Ausschreibung gesucht. Diese wurde heute, Montag, veröffentlicht.