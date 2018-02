Lokalgast und Türsteher lebensgefährlich mit Messer verletzt

Ein Lokalgast und ein Türsteher haben sich am Sonntagabend in Wien-Ottakring gegenseitig lebensgefährlich mit einem Messer verletzt. Der 36-jährige Security erlitt mehrere Stiche an Hals und Bauch, der 27-Jährige trug eine stark blutende Schnittverletzung am Arm davon. Wer das Butterflymesser zuerst gezückt hatte, war laut Polizei unklar. Beide Männer konnten am Montag noch nicht befragt werden.