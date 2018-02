Mindestens 35 Tote nach Luftangriffen in Syrien

Bei erneuten Luftangriffen in Syrien sind offenbar mindestens 35 Menschen getötet worden. Unter den Opfern befanden sich laut Aktivisten auch mindestens zehn Kinder. Im Rebellengebiet Ost-Ghouta sind zehn Menschen durch die Luftangriffen umgekommen, in dem syrischen Dorf Al-Shafaah sind mindestens 25 Zivilisten ums Leben gekommen.

© APA (AFP)

Trotz der Forderung des UNO-Sicherheitsrates nach einer 30-tägigen Waffenruhe wurden Aktivsten zufolge bei den Angriffen auf Ost-Ghouta zehn Menschen getötet. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete am Montag unter anderem Luftangriffe auf die Stadt Duma. Unter den Toten seien drei Kinder.

Damit seien in Ost-Ghouta seit Beginn der jüngsten Angriffswelle vor acht Tagen mehr als 500 Zivilisten getötet worden. Ost-Ghouta ist eines der letzten Gebiete Syriens in Rebellenhand. Die Gebiet wird seit 2013 von Regierungstruppen belagert, die humanitäre Lage ist dramatisch.

Bei Luftangriffen auf den letzten IS-Rückzugsort wurden offenbar mindestens 25 Zivilisten getötet. Unter den Toten seien auch sieben Kinder, teilte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Montag mit. Die Angriffe erfolgten am Sonntag auf das Dorf Al-Shaafah. Das Dorf liegt nördlich der ehemaligen IS-Hochburg Albu Kamal nahe der Grenze zum Irak.

Nach tagelangen Verhandlungen hatte der UNO-Sicherheitsrat am Samstag eine Resolution für eine einmonatige Waffenruhe in Syrien verabschiedet. Der Text enthält allerdings Ausnahmeregelungen, so ist etwa der Beschuss jihadistischer Gruppen wie dem Islamischen Staat (IS) und Al-Kaida weiterhin zugelassen.