Van der Bellen hält Rede vor UNO-Menschenrechtsrat

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hält am Montagvormittag eine Rede vor dem UNO-Menschenrechtsrat im schweizerischen Genf. Dabei wird Van der Bellen für die Aufnahme Österreichs in den Rat für den Zeitraum 2019 bis 2021 werben. Auch die Menschenrechtslage im syrischen Bürgerkrieg will er ansprechen. Im Laufe des Tages wird der Bundespräsident mehrere hochrangige UNO-Vertreter treffen.