FPÖ legte in Tirol zu, aber bleibt eindeutig Dritte

Die FPÖ muss sich offenbar an den Gedanken gewöhnen, dass mit dem Einstieg in die Bundesregierung - samt der Tatsache, dass das Flüchtlingsthema nicht mehr dominiert - die Zeit der großen Wahltriumphe vorbei ist. In Tirol legte sie zwar deutlich zu, aber zu wenig, um die SPÖ vom zweiten Platz zu verdrängen. Und das Ergebnis fiel, wie schon in Niederösterreich, schwächer aus als bei der NR-Wahl.

6,2 Prozentpunkte waren zwar - verglichen mit den anderen Parteien - der stärkste Zuwachs an diesem Tiroler Wahlsonntag. Aber mit 15,5 Prozent blieben die Blauen eindeutig hinter den Roten (17,3). Und sie schöpften ihr Potenzial bei weitem nicht aus: Bei der Nationalratswahl hatten 24,9 Prozent der Tiroler die FPÖ angekreuzt - die damit weit vor der SPÖ (20,8) lag. Auch in den Landtags-Umfragen des Jahres 2017 - vor dem Eintritt in die Bundesregierung - lag die FPÖ regelmäßig auf Platz zwei, mit deutlich über 20 Prozent.

Außerdem wuchs die FPÖ in Tirol schon einmal wesentlich stärker - 1989, bei der ersten Wahl unter Bundesparteichef Jörg Haider. Und das damalige Ergebnis war - mit 15,6 Prozent - auch etwas besser. Viermal schnitten die Freiheitlichen in Tirol schon besser ab als heute; der Höchststand waren 19,6 Prozent im Jahr 1999.

Schon bei der Niederösterreich-Wahl Ende Jänner legte die FPÖ zu, feierte aber keinen rauschenden Erfolg. Dies konnte man auch noch auf die kurz zuvor aufgebrochene NS-Liederbuchaffäre des (mittlerweile zurückgetretenen) Spitzenkandidaten Udo Landbauer zurückführen. Auch in Niederösterreich blieb die FPÖ mit 14,7 Prozent klar unter der 20er-Marke - die sie 2014/15 in Vorarlberg, Steiermark, Oberösterreich und Wien (in Zeiten der Flüchtlingskrise) teils weit überschritten hatte, ebenso bei der Nationalratswahl 2017.

Mit den 15,5 Prozent in Tirol ist die FPÖ jetzt allerdings in allen Ländern wieder zweistellig. Und die Tiroler sind nicht die schwächste Landespartei, sie sind etwas besser als die Burgenländer und die Niederösterreicher.