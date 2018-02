15 Türkinnen im Irak zum Tode verurteilt

Ein Strafgericht in der irakischen Hauptstadt Bagdad hat 15 türkische Frauen wegen Mitgliedschaft in der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" zum Tode verurteilt. Eine weitere türkische Angeklagte wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, wie ein Justizsprecher am Sonntag mitteilte. Alle Angeklagten hätten gestanden. Vier der schwarz gekleideten Frauen seien von kleinen Kindern begleitet gewesen.