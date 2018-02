Alonzo King Lines Ballet überzeugte in St. Pölten

Erstmals zu Gast in Österreich war das 1982 gegründete Alonzo King Lines Ballet aus San Francisco am Samstagabend im Festspielhaus St. Pölten. Die Produktion "Biophony/Sand" zog das Publikum sichtlich in ihren Bann. "Inspiration ist immer um uns", wird der 1952 in Georgia (USA) geborene Alonzo King im Programmheft zitiert.