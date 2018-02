Artilleriegefecht in umstrittener Region Kaschmir

Indien und Pakistan haben in der umstrittenen Region Kaschmir offenbar erstmals seit dem Waffenstillstandsabkommen 2003 wieder schwere Waffen eingesetzt. Wie die indische Polizei mitteilte, setzten beide Seiten am Samstag Artilleriegeschoße ein, Hunderte Bewohner flüchteten. Das Gefecht ereignete sich demnach in der Region Uri an der Demarkationslinie, die Kaschmir teilt. Der Auslöser ist unklar.