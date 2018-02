US-Amerikaner nach Fund von abgetrenntem Frauenkopf in Haft

Nach dem Mord an einer jungen Frau in Japan, von der bisher nur der abgetrennte Kopf gefunden wurde, hat die Polizei einen Mann aus den USA festgenommen. Der Verdächtige sei in Gewahrsam genommen und verhört worden, berichteten japanische Medien am Sonntag. Der Kopf war demnach in einem Koffer in einer Wohnung gefunden worden, die der 26-Jährige in Osaka gemietet hatte.