Guterres will "sofortige" Umsetzung von Syrien-Resolution

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat die Resolution des UNO-Sicherheitsrats für eine Waffenruhe in Syrien begrüßt und eine sofortige Umsetzung angemahnt. Guterres erwarte, dass die Resolution "unverzüglich" und "dauerhaft" umgesetzt werde, erklärte sein Sprecher Stéphane Dujarric am Samstag in New York.