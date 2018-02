Merkel und Macron wollen mit Putin über Syrien beraten

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wollen am Sonntag mit Russlands Staatschef Wladimir Putin über die Umsetzung der UNO-Resolution für eine Waffenruhe in Syrien, die nur ein "notwendiger erster Schritt" sei, beraten. Wie der Elysée-Palast mitteilte, soll es dabei auch um einen "politischen Fahrplan" für einen "dauerhaften Frieden in Syrien" gehen.