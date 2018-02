Mehrere Tote bei Doppel-Anschlag im Jemen

Bei zwei Selbstmordanschlägen in der jemenitischen Hafenstadt Aden sind am Samstag mehrere Menschen getötet worden. Die Angaben schwankten von fünf bis 14 Menschen, mehr als 30 weitere wurden verletzt. Die Angriffe am Samstag hätten einer Einrichtung gegolten, die von Anti-Terror-Einheiten genutzt werde, sagten die Augenzeugen.